"Wild Republic" [ab 02:45]

Eine Resozialisierungsmaßnahme von Jugendlichen in den Bergen geht schief, als ein Mord passiert und die Gruppe vor der Polizei flieht. Emily findet die Naturkulissen in der deutschen Serie überwältigend, ist aber von der Dramaturgie in den ersten drei Folgen noch nicht so überzeugt. Ich bin als Coming-of-Age-Fan aber natürlich trotzdem neugierig und werde reinschauen.

"Sky Rojo" [ab 08:15]

Drei Prostituierte fliehen aus ihrem Puff auf Teneriffa und werden von den Handlangern ihres Zuhälters verfolgt. Die Serie der "Haus des Geldes"-Macher ist bunt, laut, temporeich, vulgär und war daher wenig überraschend ein großer Erfolg. Dass sie auch einen feministischen Ansatz verfolgt, ist mir zwar in einigen Dialogen aufgefallen. Gleichermaßen macht die Kamera die drei Protagonistinnen mit Miniröcken und Dekolletees in Nahaufnahme allerdings durchgängig genau zu den Objekten, die sie eigentlich nicht mehr sein wollen. Ich habe die ganze Staffel geguckt, weil ich mein Hirn dabei einfach mal ausgeschaltet habe, und bin gespannt, ob Emily das auch kann, wenn sie reinschaut.

"Them" [ab 15:45]

1953: Henry und Lucky Emory ziehen mit ihren beiden Kindern von North Carolina nach Los Angeles. Ihre neue Nachbarschaft in Compton ist ausschließlich weiß und lehnt die Familie von Anfang an ausschließlich aufgrund ihrer schwarzen Hautfarbe ab. Doch nicht nur die Nachbarn sind der Horror, auch die Visionen, die jedes Familienmitglied nach einem Trauma im vorherigen Zuhause mitbringt, lassen sie nach und nach fast den Verstand verlieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Horror im Kopf

Wir sind beide sehr angetan von den schauspielerischen Leistungen und dem Look des Horrordramas, auch die Musik passt jeweils perfekt und wird sehr effektvoll eingesetzt. Die Horrorelemente sind im Vergleich eher gemäßigt und beschränken sich oft auf genretypische Beispiele wie flackernde Lichter, halb entstellte Gesichter und plötzlich auftauchende Gestalten. Das hat uns aber auch weniger erschreckt als der sinnlose Rassismus, der in psychischer und später auch physischer Form auftaucht, und für uns kaum zu ertragen ist.

Achtung!

Die Serie ist ein kraftvolles Statement, geht meiner Meinung nach in Folge 5 aber zu weit. Die darin dargestellten Szenen sind insbesondere nichts für relativ frischgebackene Eltern und möchte ich persönlich so auch niemals sehen. Tatsächlich gab es auch Kritik an der Gewalt in der Serie, Emily hat die aber nicht als "Racism Porn" oder weiße Gewaltfantasien verstanden.