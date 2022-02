[ab 00:41] Heimat für einen Monat

In welcher Serie würdest du einen Monat "wohnen" wollen, will Emily wissen. Jörn denkt da eher faul, Emily könnte sich auch eine bestimmte Arbeit vorstellen.

[ab 04:50] "Berlinale Series"

Emily zieht einen Vergleich zwischen der Auswahl von 2021 und 2022.

[ab 11:30] "The Rising"

Die junge Neve wacht in einem Waldsee auf, kann sich an nichts erinnern, ist für andere nicht sichtbar - und dann wird ihre Leiche gefunden. Ihre Familie ist verzweifelt, Neve ist wütend: Wer hat sie ermordet und warum?

Opferrolle wird aktiv

Serienmacher Pete McTighe fand an dem Konzept der belgischen Serie "Hotel Beausejour" besonders reizvoll, dass das Opfer zur handelnden Person wird, und entschied sich zu einem Quasi-Remake. Dass er dabei - wie auch schon zuvor in der Frauenknastserie "Wentworth", der aktuellen "Doctor Who" oder der Thrillerserie "The pact" - beim Schreiben wieder eine weibliche Hauptfigur einsetzt, ist kein Zufall.

Wir gucken weiter!

Was dahintersteckt und warum er auch toxische Maskulinität thematisiert, verrät er im Podcast. Emily und ich werden das Coming-of-age-Mysterydrama schon aufgrund des sehr atmosphärischen Looks weitergucken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

[ab 31:40] “The Shift”

Ja, das ist schon wieder ein Krankenhausformat, aber mit einem besonderen Fokus: Die dänische Serie begleitet die Männer und Frauen einer Hebammen-Station mit den zu erwartenden Dramen, Tränen und Glücksmomenten.

Echte Babys!

Serienmacherin Lone Scherfig hat dabei die Hilfe von echten Hebammen in Anspruch genommen und auch die gezeigten Babys sind tatsächlich Neugeborene, wie sie uns erzählt. Ihre Figuren sind auf den ersten Blick manchmal vielleicht etwas soapig angelegt, sind aber größtenteils mit einem gewissen Twist erzählt, sodass eine heimliche Affäre oder eine ablehnende Haltung gegenüber männlichen Kollegen trotzdem neugierig machen.

Endlich mal kein Skandi-Noir

Die Serie hebt sich zudem ab durch einen hellen, aufgeräumten Look, der uns beiden besonders gut gefallen hat. Warum sie sich dafür entschieden hat und unter welchen Bedingungen gedreht wurde, erzählt Lone Scherfig im Podcast.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wo:

"The Rising" läuft ab 11. März bei Sky, die belgische Vorlage "Hotel Beausejour" steht - Achtung, es wird verwirrend - aktuell unter dem Titel "Zimmer 108" in der ARTE-Mediathek. "The Shift" hat bisher leider noch keine (deutsche) Heimat gefunden.

Kontakt zu Emily und Jörn:

Facebook.com/cosmo_ard

E-Mail: glotzundgloria@wdr.de

Whatsapp: 0172 5678 566