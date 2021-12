[ab 02'33] "Tod von Freunden"

Jörn empfiehlt die aus verschiedenen Perspektiven erzählte Thrillerserie über zwei Familien, deren deutsch-dänische Idylle durch ein tragisches Ereignis zerstört wird.

[ab 06'37] "Colin in black and white"

Emily empfiehlt die autobiografische Serie über den ehemaligen Footballstar Colin Kaepernick, der durch seinen Kniefall bei der US-Hymne zur Ikone der Black-Lives-Matter-Bewegung geworden ist und hier selbst als Erzähler vor der Kamera steht.

[ab 10'13] "Szenen einer Ehe"

Philosphieprof Jonathan und Tech-Businessfrau Mira führen eine Ehe, die letztere offenbar nicht erfüllt: Mira verlässt Jonathan und die gemeinsame Tochter für einen anderen Mann. Die Serie erzählt, wie sich die beiden im Trennungsprozess mal näher kommen, mal wieder voneinander entfernen - kurz gesagt: sich aneinander abarbeiten.

1 gegen 1

Das Besondere ist dabei: Die großartigen Schauspieler Oscar Isaac und Jessica Chastain liefern ein Kammerspiel ab. Die mal weitläufigen, mal intimen, mal dramatischen, mal wütenden, mal leichten Dialoge finden fast alle in ihrem gemeinsamen Haus statt, auch andere Figuren spielen so gut wie keine Rolle. Wer also wie ich auf tolle Schauspielerleistungen steht, wird das hier mögen - und nicht umhin kommen, die eigenen Sichtweisen zu Liebe, Ehe, Monogamie und Bedürfnissen zu reflektieren.

Original und Remake

Macher Hagai Levy hat in seiner Originalversion von "In Treatment" oder mit "The Affair" schon gezeigt, dass er authentische, psychologisch interessante, mitreißende Dialoge schreiben kann, und hat die Geschlechterverhältnisse des Originals umgekehrt. 1973 sorgte die gleichnamige Serie des schwedischen Regisseur Ingmar Bergman angeblich für eine steigende Scheidungsrate. Das Remake sorgt bei uns beiden immerhin schon mal für sehr große Begeisterung.

[ab 39'00] "Mein queeres Leben"

Der junge Roberto wird in seiner kleinstädtischen Heimat wegen seiner Homosexualität und seines Übergewichts schlimm gemobbt und sucht deswegen sein Glück lieber im nahen Madrid. So ging es auch Serienmacher Bob Pop, der in Spanien als Autor, Comedian und Kolumnist recht bekannt ist und hier also seine eigene Geschichte erzählt.

Cliffhanger ohne Auflösung

Da ich dachte, die Serie sei eher lustig, haben mich ein paar krasse Vorfälle ziemlich schockiert. Statt aber die tiefen Täler der Hauptfigur genauer auszuloten, hakt die Serie die Erlebnisse ihres Protagonisten eher schnell ab. Was mich teilweise etwas unbefriedigt zurückließ, empfand Emily dabei als sehr gelungenen Kunstgriff. Generell arbeitet die Serie mit schönen Ideen, wenn ein Klassenraum sich in einen Opernsaal verwandelt oder das Bild plötzlich ins schwarz-weiße Negativ umkippt.

Bob Pop als Vorbild

Die insgesamt drei Darsteller der Kunstfigur Bob Pop fanden wir sehr gut, schnell fühlen und leiden wir mit, lachen aber auch und freuen uns für Roberto, der immerhin immer auf Freundin Lola (Alba Flores, die "Nairobi" aus "Haus des Geldes") und seinen tollen Opa zählen kann. Außerdem können wir uns gut vorstellen, dass Robertos Geschichte so oder so ähnlich auch für viele andere abgelaufen ist.

Wo:

"Szenen einer Ehe" läuft bei Sky, die Filmversion des schwedischen Originals gibt es zum Beispiel bei Amazon oder iTunes. "Mein queeres Leben" findet ihr bei Warner TV, dem ehemaligen TNT Serie, ist also empfangbar via Sky. "Tod von Freunden" steht in der ZDF-Mediathek, "Colin in black and white" bei Netflix.

