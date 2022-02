"Station Eleven" [ab 8:28 min]

Wildschweine grasen in der Ruine eines zugewachsenen, verlassenen Theaters. Schnitt. Im selben Theater wird King Lear von Shakespeare aufgeführt, als der Hauptdarsteller auf der Bühne einen Herzinfarkt erleidet. Das dann folgende Chaos wird ausgelöst durch eine tödliche Grippe, die die Menschheit zum Großteil ausrotten wird. Statt dem Chaos zu folgen und zu zeigen wie die Grippe die Menschheit dahinrafft, springt die Serie wieder in die Zukunft nach der Stunde Null, der eigentlichen Gegenwart der Serie. Hier folgen wir einer wandernden Theatergruppe, weil Kunst und Kultur überlebensnotwendig ist.

Das ist aber nur eines der kraftvollen Statements, die "Station Eleven" gelingt. In einem wilden Ritt durch die Zeitebenen erzählt jede Folge die Geschichte eines neuen Charakters aus dem Puzzle und eine neue eigene Welt, die das Universum von „Station Eleven“ Folge für Folge vervollständigt. Die Serie, beruhend auf der Romanvorlage von Emily St. John Mandel, schafft aus der dunkelsten Geschichte Hoffnung zu schöpfen mit großen Motti wie "Survival is insufficient" (entlehnt aus Star Trek) und liebevollen Details wie den Outfits aus unzähligen Handschuhen oder Jackenärmeln.

"As we see it" [ab 35:52 min]

Violet, Jack und Harrison leben in einer WG zusammen und sie vereint auch, dass sie alle Menschen auf dem autistischen Spektrum sind. Violet und Jack sagen alles, was sie denken und stoßen damit vielen Menschen im Alltag vor den Kopf. Harrison möchte das Haus nicht verlassen, weil Straßengeräusche für ihn erschreckend laut sind und er Angst vor Hunden hat. Ansonsten haben die drei Probleme wie alle anderen auch: Liebeskummer, Stress mit den Mitbewohner:innen oder im Job. Auch ihre Betreuerinnen Mandy und ihre Familien versuchen zwar im Alltag zu unterstützen, machen aber ihre Fehler, wissen auch nicht immer, was das Richtige zu tun ist. Der ganz normale Wahnsinn des Lebens also.

Vor und hinter den Kulissen von "As We See It" sind Menschen auf dem autistischen Spektrum involviert und auch Showrunner Jason Katim hat als Vater eines autistischen Sohnes eine persönliche Verbindung zu dem, was die Serie erzählt. Damit tritt sie nicht in die üblichen Fallen der Darstellung von Autismus: Keine der Figuren ist exemplarisch, jede hat ihre eigenen Facetten, besondere Intelligenz wird weder idealisiert noch wird die extreme Ehrlichkeit veralbert. Stattdessen ist "As We See It" eine Feel Good Comedy, die uns Zuschauenden in die Welten ihre Protagonist:innen hineinzieht.

