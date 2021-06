Serien-Podcast: "It’s A Sin" und "Der Giftanschlag von Salisbury" – True Dramedy und True Crime

[02:25] Bingen oder wöchentliche neue Folgen?

[08:34] Actors on Actors

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

[17:14] "Giftanschlag von Salisbury"

2018 bricht ein Mann und eine Frau in dem kleinen südenglischen Ort Salisbury auf einer Parkbank zusammen. Ohne zu wissen, wer die beiden sind, vermuten die Ersthelfer*innen und die Polizei erstmal eine Überdosis. Dann stellt sich aber heraus, dass der Mann Sergei Skripal heißt und ein ehemaliger russischer Geheimagent war, der zum britischen Geheimdienst gewechselt war. Seine Tochter war gerade zu Besuch, als der Giftanschlag auf ihn verübt wird. Der Fall gerät international in die Schlagzeilen, weil vermutet wird, dass Putin hinter dem Anschlag steckt.

Familiendrama statt Agententhriller

Die Macher*innen widerstehen der Versuchung einen Agentenkrimi mit viel Aktion zu erzählen. Stattdessen verpacken sie Familiendramen in einen Krimi, dessen Ermittlerin die Leiterin der örtlichen Gesundheitsbehörde ist. Tracy Daszkiewicz (voll gut: Anne-Marie Duff) trägt uns durch die Serie und muss mit ihren Entscheidungen die knapp 50.000 Bewohner*innen der Kleinstadt schützen. Das Nervengift Nowitschok ist besonders perfide: geruchs- und geschmacklos, unsichtbar und schon ein Teelöffel kann über 50 Jahre lang Tausende Menschen töten. Niemand kennt die Quelle, weiß, wo Sergei Skripal damit in Kontakt gekommen ist. Eine schier unmögliche Ermittlungsaufgabe und für Salisbury ein lebensveränderndes Drama. Für mich ein guter Krimi, bei dem ich vor allem spannend finde, wie mit den dokumentarischen Momenten umgegangen wird, die nicht immer sofort als solche erkennbar sind. Vor allem der Schluss ist ein Highlight für mich gewesen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

[40:06] "It’s A Sin"

Diese Serie könnte zu den Besten des Jahres gehören, stimmt auch Jörn mir zu. Russel T. Davies (Schöpfer auch von "Years and Years", siehe eine der früheren Folgen von Glotz und Gloria) erzählt die Aids/HIV-Krise der 80er Jahre über eine Gruppe von schwulen Männern, die in London eine WG namens Pink Palace gründen. Ritchie, Roscoe, Colin und Co könnten unterschiedlicher nicht sein, aber sie alle vereint, dass sie hier endlich so sein können, wie sie sind. Keine Eltern, vor denen sie ihre sexuelle Orientierung verstecken müssen oder dafür verurteilt werden. Voller Lebenslust toben sie durch die Bettlacken, streben nach Ruhm und Reichtum und es ist ein großer Genuss ihnen dabei zu zusehen. Bis dann schleichend die Pandemie in ihren Kreisen ankommt.