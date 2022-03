"Severance" [ab 6:00 min]

In einer perfekt durchgestylten Büroumgebung arbeiten die Angestellten von Lumon Industries ohne zu erinnern, wer sie außerhalb des Bürogebäudes sind. Ihnen wurde ein Chip implantiert, der das Arbeits-Ich vom Freizeit-Ich trennt. Der Wechsel zwischen den Ichs findet im Aufzug statt und scheint freiwillig, auch wenn die neue Kollegin im Team von Hauptfigur Mark, Helly, gerne sofort wieder kündigen möchte und alles dafür tut, aus ihrem Angestelltenverhältnis auszubrechen. Mark S. scheint halbwegs zufrieden mit seiner Situation, als Innie und auch als Outtie, wie die verschiedenen Ichs liebevoll genannt werden. Das Verfahren, Severance genannt, ist allerdings umstritten und es dauert nicht lange, bis auch Mark anfängt daran zu zweifeln, ob es so eine gute Idee ist, seine Psyche zu teilen.

"Queer Eye Germany" [ab 38:00 min]

Reality TV war früher mal vor allem geprägt von einem verachtenden Blick auf all diejenigen, die sich dort zur Schau stellen. Ob fiese Beleidigungen von Dieter Bohlen oder vernichtende Urteile von Heidi Klum, wer sich in Casting-Shows zeigte, wurde zerlegt. Das galt auch noch für die erste Make-Over-Show mit dem Titel "Queer Eye (for the Straight Guy)" Anfang der 2000er Jahre. Im ersten US-Remake 2018 bis heute ist der Ton achtsam und unterstützend geworden. Die Protagonist:innen, auch Heroes genannt, werden von den Fab Five-Hosts in allen Bereichen ihres Lebens umgekrempelt: Fashion, Design, Ernährung, Beauty und psychische Gesundheit. Das gleiche Konzept hat Netflix nun auch für Deutschland adaptiert und überrascht damit.

