[ab 1:24] "All in" und Improvisation

[ab 5:14]"Muspilli"

Die alleinerziehende Mutter Fina ist bipolar und verliert vielleicht das Sorgerecht für ihre Tochter, als sie mit dem Verschwörungstheoretiker Ove verkuppelt werden soll. Das erste Date endet überraschend, dennoch bleiben beide auf sehr ungewöhnliche Art miteinander verbunden.

Zusammen, aber unkitschig

Tatsächlich hat jede Folge mehrere Überraschungen zu bieten, die Serie ist nämlich keine romantische Komödie, sondern es geht eher darum, wie zwei eher einsame Menschen einander gut tun, obwohl sie auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen.

Ove "durchschaut"

Hauptdarsteller Tristan Seith hat uns erzählt, dass ihn Oves Körperlichkeit, aber auch sein Hang zu Verschwörungstheorien gereizt haben. Auch in seinem privaten Umfeld ist er gerade zu Coronazeiten mit entsprechenden Anhängern in Kontakt gekommen. Emily und ich fanden die Serie originell, gut gespielt und würden gerne mehr sehen – eben auch von unserem Gast, der im Interview eine große Leidenschaft für seinen Beruf ausstrahlt.

[ab 36:27] "Die Pflegionärin"

Caro fährt mit ihrem Auto als mobile Pflegekraft durch Thüringen und trifft dabei auf verschiedene Patienten, zum Beispiel eine gelähmte Sportlerin, eine ältere Diva – und auch mal einen Nazi.

Blicke in die Kamera

Hauptdarstellerin Benita Bailey durchbricht in den kurzen Folgen immer wieder die vierte Wand, indem sie uns Zuschauende über die Situation von Pflegekräften oder ihr Innenleben aufklärt. Im Gespräch erzählt sie uns, dass sie sich riesig gefreut hat, ihre erste Serienhauptrolle mit so einem relevanten und aktuell viel diskutierten Thema bestreiten zu können.

"Nazis? Here we go again..."

Die einzelnen Folgen sind – wie bei den anderen Formaten auch – nur etwa zehn Minuten lang, manchmal hätte ich aber dann doch gerne mehr über die Patienten erfahren. So bleibt es eher bei Schlaglichtern, die aber gut bei echten Pflegekräften ankommen, wie Bailey an Nachrichten in ihren Social-Media-Postfächern merkt. Wir sprechen mit der in Thüringen aufgewachsenen Schauspielerin über ihre Wahlheimat Kanada, ihren Rollennamen – und über ihre erste Reaktion darauf, dass es dann doch eine Nazifolge gibt, die auch ihre Hautfarbe thematisiert.

Wo:

Alle Webformate stehen in der ARD-Mediathek. Tristan Seith spricht außerdem über "End of the fucking world", "I´m not okay with this" und "Fargo" (alle Netflix) und Benita Bailey über ihre Webtalkshow "Yellit" (Youtube).

Kontakt zu Emily und Jörn:

Facebook.com/cosmo_ard

E-Mail: glotzundgloria@wdr.de

Whatsapp: 0172 5678 566