[02:25] Welchen Serienschauplatz wolltest du schon immer mal sehen?

[17:14] Love Life

In der ersten Staffel der Anthologie-Serie steht das Liebesleben von Darby im Mittelpunkt. Die junge New Yorkerin lebt mit ihren zwei Mitbewohner*innen in einer WG, und erst scheint es, als würde pro Folge eine ihrer Liebesgeschichten erzählt. Sie lernt zuerst Augie kennen, gespielt von Jin Han, den wir als Jamie in "Devs" schon großartig fanden. Er taucht zum Glück noch öfter auf, auch wenn Darby und Augie sich am Ende der Folge trennen, weil er für einen Job wegzieht. Darauf folgen diverse weitere Männer, mit denen Darby mal kürzer, mal länger zusammen ist. Aber auch das Leben ihrer Mitbewohnerin, die Beziehung zu ihrer Mutter und vergangene, aber prägende Herzschmerz-Erlebnisse werden erzählt, womit das Eine-Folge-Eine-Liebe-Schema aufgebrochen wird.

Leichte, sommerliche Unterhaltung

Die Dialoge der RomCom sind lustig geschrieben. Aber auch wenn "Love Life" weit in Darbys Vergangenheit schaut, bleibt die erste Staffel dieser Anthologie leichte Unterhaltung. Sie birgt keine Überraschungen oder ungewöhnlichen Wendungen, kann also gut nebenbei geschaut werden und wird vermutlich nicht lange nachhallen. Trotzdem ist schon eine zweite Staffel bestellt, mit Punkie Johnson in der neuen Hauptrolle, aber auch Anna Kendrick als Darby wird hier immer mal zu Gast sein, heißt es. Während Jörn durchaus berührt wurde, hätte ich nebenbei bügeln können, wenn ich bügeln würde.

[40:06] The White Lotus

Ein passender Gegenpol und auch der erste Sommerhit für mich ist "The White Lotus". Die Satire schaut mit bissigem Blick auf die Reichsten der Reichen, die im fiktiven Luxus-Ressort "The White Lotus" Erholung suchen, zur Qual für die Angestellten dort werden, aber auch selbst einiges erleiden müssen. Geld macht eben nicht glücklich. Die Serie startet mit einem kurzen Blick in die Zukunft, in der ein Sarg in ein Flugzeug geladen wird. Jemand ist im Wellness-Hotel gestorben. Damit ist der erste Spannungsbogen gespannt. Die Frage, wen es erwischen wird, spielt in der Serie keine Rolle, aber umso mehr bei uns Zuschauer*innen. Und da so viele der Charaktere nervtötend, fies und unsympathisch sind, wächst die Schadenfreude darüber, dass es fast alle verdient hätten – sofern man überhaupt irgendjemandem den Tod wünschen kann.

Bissig und trotzdem liebevoll

Was die Serie so gut macht: Sie schafft trotz ihres bissigen Blicks auf das unterirdische Verhalten der Hotelbesucher*innen kaum jemanden durchweg unsympathisch darzustellen. Alle zeigen verletzliche Seiten, einen liebevollen Kern, was nicht zuletzt durch die erstklassige Besetzung gelingt. Jennifer Coolidge spielt eine um ihre Mutter trauernde Alkoholikerin, die der Wellness-Chefin Hoffnung auf eine Finanzspritze für ihr eigenes Unternehmen macht, nur um sie dann als emotionale Unterstützung auszubeuten. Das Ehepaar Moosbacher wird gespielt von Connie Britton als erfolgsfixierte Businessfrau, die auch im sonnengetränkten Hawaii nur an den nächsten Call denkt, während ihr Mann Mark (Steve Zahn – mega!) erst Angst hat, er habe Krebs und dann ordentlich an einer Info über seinen verstorbenen Vater zu knabbern hat. Die Tochter Olivia ist eine unterkühlte Bitch, die aber kluge Kommentare zu offensichtlichen Rassismen, Sexismen und Klassismen abgibt und insgeheim darunter leidet, dass ihre mitgereiste Freundin Paula sich nur für Drogen oder ihren neuen Schwarm interessiert. Und so kann die Liste weitergeführt werden. Leider endet die Miniserie mit der sechsten Folge. Damn!

Wo: "Love Life" gibt's bei Starzplay – also auch AppleTV+ oder Amazon – und "The White Lotus" bei Sky.

