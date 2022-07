Glotz und Gloria - Der COSMO Serien-Podcast

"King Of Stonks" und "The Girl From Plainville"

Stand: 08.07.2022, 06:00 Uhr

Jörn und Emily freuen sich dieses Mal über die Finanzsatire "King Of Stonks" von den Macher:innen von "How To Sell Drugs Online (Fast)" und waren unterschiedlich gefesselt vom tragischen True-Crime-Drama "The Girl From Plainville" mit einer großartigen Elle Fanning ("The Great"). Und beide suchen immer noch nach einer neuen Begrüßung.

Von Emily Thomey & Jörn Behr