Serien-Podcast: "In Therapie" und "In Treatment" - Was bringen Adaptionen?

"In Treatment"

Die US-Adaption von 2008 macht es genauso, auch wenn die Charakterisierungen hier etwas anders sind. Der Elitepolizist ist hier zum Beispiel ein Navypilot mit einem Iraktrauma und die Chirurgin eine Anästhesistin. Während Emily die US-Version schon kannte, war für mich die französische meine erste Berührung mit dem mittlerweile von zwanzig Ländern adaptierten Konzept. Wir haben auch überlegt, warum es keine deutsche gibt. Ist es der Umgang mit den in anderen Ländern viel offener besprochenen Psychotherapie?

Gut gespielt

Am besten gefällt mir in beiden Fällen die schauspielerische Leistung. Bei "In Treatment" sind ein paar später noch bekanntere Serien-Schauspieler*innen zu sehen, zum Beispiel Josh Charles ( "Good Wife"), Alison Pill ("Devs") oder Michelle Forbes ("The Killing"). Diese Tradition wird fortgeführt, wenn demnächst Staffel 4 gedreht wird und u.a. Uzo Aduba ("Orange is the new black") und Joel Kinnaman ("Hanna", "Altered Carbon") Hauptrollen spielen.

Nie langweilig

Ich war sofort begeistert von den immer etwa halbstündigen Kammerspielen voller Dialoge, Schicksale, Wendungen, psychologischen Theorien und teils sehr persönlichen Angriffen. Ich konnte kaum aufhören zu gucken. Als ich mir dann aber die US-Version angeguckt habe, war ich sehr viel leichter abgelenkt – und Emily ging es umgekehrt genauso. Kurz gesagt: Wer eine Version kennt, braucht die andere nicht. Aber eine sollte man schon gucken!

Wo:

"In Therapie" gibt es in der ARTE-Mediathek, "In treatment" bei diversen Video-On-Demand-Anbietern.

