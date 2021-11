Das Kreativpaar Esra und Patrick Phul dreht für COSMO eine Serie in und auch für Köln-Porz. Im Mittelpunkt steht der aufstrebende Rapper Musa und sein Kampf raus aus einem Milieu, das ihm viele Hindernisse in den Weg legt. Bereits im Frühjahr soll das dialogisch oft improvisierte Rap-Musical fertig sein. Jörn wird bis dahin einige Male über den Fortschritt berichten.

Seriencamp 2021

Emily und ihre Jurykolleg:innen werden beim Festival Seriencamp live in München auf der Bühne über drei Serien sprechen und einen Sieger küren. In "Reservation Dogs" (USA) brauchen vier indigene Jugendliche dringend Geld, weil sie ihr ärmliches Leben in einem Reservat verlassen wollen. Vor und hinter der Kamera agieren fast nur Mitglieder der indigenen Bevölkerung und die Serie ist richtig lustig. In "Vigil" (GB) müssen Ermittler:innen einen Todesfall an Bord eines U-Boots aufklären. Mit dabei in der beklemmenden Atmosphäre ist Rose Leslie ("Game of Thrones", "The Good Fight"). "Die Wespe" (D) ist der Spitzname des Profi-Dartspielers Eddie, der sein Leben und seine Karriere wieder in den Griff kriegen will. Die Hauptrolle mit Jogginganzug und Schnäuzer spielt Florian Lukas ("Goodbye Lenin", "Absolute Giganten").

Wo:

"Hype" wird auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden, "Reservoir Dogs" läuft schon bei Disney+, für "Vigil" gibt es noch keinen deutschen Starttermin, "Die Wespe" startet bei Sky.

Achtung: Sehr empfehlenswert ist dazu der Watchroom des Seriencamps, wo es die drei und noch einige andere brandneue, internationale Serien kostenlos zu sehen gibt.