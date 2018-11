Serienmörder: "Parfum" und "Die Brücke"

"Parfum"

Eine rothaarige Sängerin wird ermordet in ihrem Pool gefunden. Ihre Leiche ist sehr speziell zurückgelassen worden: Es fehlt an den meisten speziellen die Körperbehaarung. Die Polizei stößt bei ihren Ermittlungen auf eine Clique, die sich seit ihrer gemeinsamen Internatsschulzeit kennt und damals eine Art Riech-Club gegründet hat: Ein Außenseiter, ein Pärchen, ein Bordellbesitzer – und ein Parfumeur. Die Serie basiert auf Motiven des gleichnamigen Erfolgsromans aus den 80ern, ist sehr spannend und atmosphärisch, lässt den Niederrhein toll und schaurig aussehen, hat mit Ken Duken, Wotan Wilke Möhring und besonders Trystan Pütter tolle Schauspieler dabei – aber leider auch ein sehr schwaches, manchmal ärgerliches Frauenbild.

"Die Brücke“"

Genau in der Mitte der spektakulären Grenzbrücke zwischen Schweden und Dänemark werden zwei zusammengelegte Leichenhälften gefunden, weitere, oft nicht minder grausame Morde folgen. Ermittler aus beiden Ländern arbeiten gemeinsam an dem Fall. Federführend dabei ist Saga Noren, eine brillante, aber äußerst eigenwillige Polizistin, die sich zwischenmenschlich extrem schwer tut. Ihre wahrscheinliche Asperger-Erkrankung wird allerdings nie thematisiert – eine echte Rarität in der Serienwelt. Die Serie ist extrem spannend und mit Nebenhandlungssträngen clever konstruiert. Die im Laufe der vier Staffeln unterschiedlichen Täter haben verschiedene teils politische, teils persönliche Hintergründe und auch das Ermittlerteam ist super zusammengestellt. Der grandiose Titelsong gibt die Richtung vor: Ein Meisterwerk, das zudem mit der vierten Staffel nun ein befriedigendes Ende findet.

Kurztipps:

"Easy"

In jeder Folge haben andere Großstädter Beziehungen, Probleme und Beziehungsprobleme. Dabei geht es um Geschlechterrollen und Nachhaltigkeit, Kunst und Kiffen, Singledasein und Datingapps. Die Serie hat gute Schauspieler (u.a. Orlando Bloom, Malin Akerman, Marc Maron) und ist vielleicht keine extrem anspruchsvolle Unterhaltung, aber lässig und zum Nebenbeigucken super geeignet.

"24 Hours"

In einer belgischen Stadt nehmen Bankräuber Geiseln und verlangen Lösegeld. Während draußen die Polizei fieberhaft an einer Lösung arbeitet, sieht es in der Bank ganz anders aus als gedacht. Die hochspannende Serie wird aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt und wartet mit originellen, teils spektakulären Wendungen und Ideen auf, die dem Genre endlich mal etwas Neues hinzufügen – sogar bis nach dem Abspann der allerletzten Folge.

Wo?

"Parfum", "Die Brücke" und "24 Hours" gibt es jeweils komplett in der ZDF Mediathek. "Easy" in bisher zwei Staffeln bei Netflix.

Kontakt zu Emily und Jörn:

E-Mail: glotzundgloria@wdr.de - Whatsapp: 0172 5678 566