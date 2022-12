Glotz und Gloria - Der COSMO Serien-Podcast

"Lamia" mit Sarah Kilter und Süheyla Schwenk

Stand: 09.12.2022, 06:00 Uhr

Die Hauptfigur der Dramedy "Lamia" ist eine Berliner Studentin, die ihre algerischen Wurzeln, Allah und die Liebe in Einklang bringen will. Jörn spricht in dieser Folge mit Autorin Sarah Kilter und Regisseurin Süheyla Schwenk über das aufwändige Casting, akzentfreies Deutsch, abschreckende Religion - und eine ungeschriebene Vorgabe bei Projektförderungen.

Von Emily Thomey und Jörn Behr