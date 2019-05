"Fleabag" ist der private Spitzname der Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Bridge, die sich selbst diese Serie auf den Leib geschrieben hat, bevor sie als Autorin von "Killing Eve" den endgültigen Durchbruch geschafft hat. In der Serie besitzt sie als titelgebende "Fleabag" ein Café mit Meerschweinchenthematik. Das ist genauso erfolgversprechend, wie es auch klingt - also gar nicht. Als dann auch noch ihre beste Freundin und Mitinhaberin bei einem Unfall stirbt, flüchtet sie sich in sinnlose Sexabenteuer und sucht Halt bei ihrer Familie, die dafür nun mal leider so gar nicht in Frage kommt. Ihre perfektionistische Schwester ist unglücklich mit einem übergriffigen Idioten verheiratet und hat einen Teenie-Stiefsohn, der gerne mit ihr baden würde, während der gemeinsame Vater nach dem Tod seiner Frau in einer neuen Beziehung mit einer schrecklichen Sex-Künstlerin ist, die ihre Gemeinheiten stets mit einem überlegenen Lächeln präsentiert.

Fleabag kommentiert Familientreffen, Analsexgespräche oder eigene Verhaltensweisen gerne in die Kamera, die uns damit zur neuen besten Freundin und Verbündeten macht, und weiß irgendwie nicht so recht weiter. In der zweiten Staffel, die mit einer absoluten Knallerfolge inklusive einem unnötigen, selbstverschuldeten Nachwuchsdilemma startet, bietet sich ihr dann endlich ein Licht im Dunkel. Aber muss es ausgerechnet ein Priester sein?

Das ist alles sehr lustig, aber auch ganz schön tragisch, zynisch, mindestens aber unkonventionell, toll geschrieben und schön unangenehm gespielt. Nach dieser Staffel ist Schluss - vielleicht hat Waller-Bridge mit "Killing Eve", dem kommenden Serienprojekt "Run" oder Drehbucharbeiten wie dem nächsten Bond-Film einfach zu viel zu tun.

Natasha Lyonne als Nadia in Russian Doll

Ob es mit "Russian Doll" (deutscher Titel: "Matrjoschka") weitergeht, ist noch nicht entschieden, aber eigentlich wäre die Geschichte zuende erzählt. Was ja für Drehbuchautoren bekanntlich kein Hindernis ist. Die wuschelmähnige, rauchstimmige Nadia feiert ihren 36. Geburtstag und rechnet mit ihrem Lebenswandel voller Drogen und Sex nicht damit, noch viele weitere zu erleben. Das Ende kommt dann aber früher als gedacht, als sie vor dem Haus überfahren wird. Sie bekommt aber eine neue Chance, denn sie wacht wieder auf und die Handlung setzt im Badezimmer der Partywohnung zum Spitzensong "Gotta get up" von Nilsson wieder neu an - bis sie erneut stirbt, nachdem sie die Treppe runterstützt, Opfer einer Gasxplosion wird, einen Anlieferungsschacht übersieht oder ihr Fahrstuhl nicht mehr bremst.

Warum sie sich in dieser Schleife befindet, will sie in den acht Folgen der Serie herausfinden. Obwohl man irgendwann darauf wartet, sind die Todesumstände oft völlig unerwartet und dadurch lustig. Der Effekt braucht sich aber nicht auf, denn glücklicherweise bekommt die Serie in der vierten Folge eine neue Richtung in Person eines sehr geordneten, aber ebenso verlorenen neuen Freundes.

Wie bei "Fleabag" hat sich auch hier die Hauptdarstellerin (Natascha Lyonne, "Orange is the new black") ihre eigene Serie erschaffen, bei der es bei jedem Mal Gucken neue Details zu entdecken gibt. Oder wer sieht schon beim ersten Mal, dass Nadias nerdige Programmierer-Kollegen von den gleichen Leuten gespielt werden wie Sanitäter nach einem Unfall oder übergriffige Männer in einem Supermarkt? Eben. "Russian Doll" ist schlau, witzig und unkonventionell, auch wenn der Trailer eher abschreckend polterig wirken mag.

"Fleabag" in zwei Staffeln bei Amazon Prime Video; "Russian Doll" (aka "Matrjoschka") bisher eine Staffel bei Netflix.

