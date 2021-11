[ab 6:14 min] COSMO Serie "Hype" - Interview mit Esra Phul

COSMO dreht zusammen mit den Kölner Kreativen der Eitelsonnenschein GmbH und der Produktionsfirma Picture Me Rollin' des Serienmacher-Paares Esra und Patrick Phul die erste eigene Serie. Darin geht es um einen aufstrebenden Rapper namens Musa und seinem Einstieg ins Rap-Business. Jörn war vor Ort.

Esra und Patrick Phul (Regie/Drehbuch).

[ab 21:15 min] Critics Choice vom Seriencamp Festival in München

Sie hatten 60 Minuten Zeit um live auf der Bühne auszudiskutieren, welche der drei Serien "Vigil", "Die Wespe" und "Reservation Dogs die Beste ist und warum. Den Anfang haben die vier Kritiker:innen des Seriencamps gemacht mit "Vigil".

[ab 21:41min] "Vigil"

Der Thriller, der Anfang kommenden Jahres bei arte zu sehen sein wird, startet mit einem Mord auf einem U-Boot vor der schottischen Küste. Das Ermittlerinnen-Duo gespielt von Soranne Jones ("Doctor Foster", "Gentleman Jack") und Rose Leslie ("The Good Fight", "GoT") muss in den klaustrophobischen Umgebung und unterstützend vom Land aus das streng militärisch-hierarchische Umfeld aufbrechen. Das Jury-Quartett ist sich mehr oder wenig einig, hat aber auch ein zwei Kritikpunkte.

[ab 35:36 min] "Die Wespe"

Der ehemalige Dartprofi Eddie Frotzke (Florian Lukas) strauchelt in seinem geliebten Pfeilsport genauso wie auch privat. Seine Freundin Manu (Lisa Wagner) hat offenbar eine Affäre und auch mit seinem Ziehsohn und Dart-Mentee Kevin (Leonhard Scheicher) gibt es Konflikte. Die Loser-Ballade ist eine Comedy mit einem ungewöhnlichen und frischen Stil, der bunt und ausgefallen in 80er Jahre Nostalgie badet, obwohl die Serie in der Jetztzeit spielt. Schafft es Eddie sich in die Herzen der Kritiker.innen-Jury zu werfen?

[ab 52:27 min] "Reservation Dogs" (Disney+)

Last but definitly not least bringt "Reservation Dogs" die vier Kritiker.innen wieder zusammen. Die vier indigenen Jugendlichen in einem Reservat in Oklahoma haben zwar keinen Bock mehr auf ihre Leben dort, rauben ihr Geld zusammen und treten mit lakonisch-trockenem Humor auf und überzeugen weltweit die Zuschauenden und Kritiker.innen. Showrunner Sterlin Hajro hat eine einmalige Serie geschaffen, eine TV-Revolution mit vor allem indigenen Menschen vor und hinter der Kamera und Geschichten und Charakteren, die zum Teil autobiographisch aus der Community heraus entstanden sind.

[ab 1:05:17 min] Die Entscheidung

Wo:

Die COSMO Serie "Hype" wird 2022 im Youtube-Kanal von COSMO, in der ARD Mediathek und bei ARD ONE zu sehen sein.

"Vigil" läuft ab Januar bei arte; "Die Wespe" ab dem 3. Dezember bei Sky, und "Reservation Dogs" könnt ihr jetzt schon auf Disney+ Star sehen