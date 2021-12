Der Soundtrack von... Vivien Goldman - der Podcast

In ihren Büchern, Filmen und Songs verbindet sie Pop und Politik, Rebellion und Reflexion. Vivien Goldman bewegt sich entlang der Schnittstellen von Musik, Identität und Politik. Ihre Familie flüchtete aus Nazi-Deutschland nach London, mit jüdischer Musik bewahrten sie sich ihre Erinnerungen an ihre Wurzeln. In den Siebzigern wurde Vivien Goldman Musikjournalistin, zu einer Zeit als die Rolle von Frauen in Musikmagazinen eher auf Abtippen und Kaffeekochen beschränkt war.

Die Punk-Bewegung war ein Befreiungsschlag für sie und viele andere junge Frauen. Gleichzeitig entstand eine Verbindung zur Reggae-Szene. Auf der "Punky Reggae Party" tanzten britische Working Class Kids zusammen mit Einwanderern aus Jamaika - und mittendrin Vivien Goldman. In ihrem Soundtrack erzählt uns Vivien von den Zouk-Grooves von Kassav, dem revolutionären Aspekt von Beyoncé und den Gemeinsamkeiten von Fela Kuti und Bob Marley.