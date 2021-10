Der Soundtrack von... Sasha Waltz - Der Podcast

In ihrem Soundtrack erzählt Sasha Waltz von ihren Erinnerungen an die Kindheit, in der sie ihre Eltern nachts Tango tanzen sah, von ihrer Zusammenarbeit mit dem Soundwalk Collective, von der Gründung einer Dabke Community in Berlin, von ihrem Traum einmal Maria Callas live zu sehen und von ihrer aktuellen Arbeit "In C", in der sie die Minimal Music von Terry Riley in Bewegung übertragen hat.