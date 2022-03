Ein einziger Trip

Der Soundtrack von... Yael Naim - der Podcast

Stand: 21.03.2022, 09:15 Uhr

Yael Naim ist eine der talentiertesten multilingualen Singer/Songwriterinnen. Mit kristallklarer Stimme singt sie Balladen auf Französisch, Hebräisch oder Englisch, die so intensiv wie intim sind und sich entspannt zwischen Folk, Chanson, Pop und Torch Song bewegen. Die Künstlerin ist als Tochter tunesischer Eltern in Paris geboren, in Tel Aviv aufgewachsen und hat inzwischen mit ihren Songs - von Japan über Brasilien bis Deutschland - die ganze Welt bereist.

Von Anna-Bianca Krause