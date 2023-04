Der Soundtrack von... Trilok Gurtu

Für Trilok Gurtu ist Musik nichts, dass man in Schubladen und Stile unterteilen sollte. Deshalb hat er auf Festivals gemeinsam mit Portishead oder The Prodigy performt und in den 5 Jahrzehnten seines Musiklebens mit Joe Zawinul ebenso gespielt, wie mit Gilberto Gil, Annie Lennox, Angelique Kidjo, Pharao Sanders, Bil Laswell oder Salif Keita.

In seinem Soundtrack erzählt Trilok Gurtu von seiner Mutter, der berühmten indischen Sängerin Shooba Gurtu, die er schon als Sechsjähriger auf der Tabla begleitet hat. Er spricht u.a. über das Instrument Basic 1, das eigens für ihn gebaut wurde, über seine Kollaboration mit Nitin Sawhney, Jan Garbarek oder Don Cherry, seine Zeit an der Seite des berühmten indischen Bollywood-Komponisten R.D. Burman und sein neues, 21. Album "One Thought away".