Der Soundtrack von... Sarkodie

Sarkodie ist in Tema, einer Hafenstadt in der Nähe von Accra aufgewachsen. Seine ersten Schritte in der Musikszene macht er 2009 bei Freestyle-Battles im Radio, und wird so zum Publikumsliebling. 2015 füllt er das Apollo in New York, später steht mit Weltstars wie Busta Rhymes auf der Bühne oder mit dem Orchester der BBC.

Er ist ein Weltstar, der sich nie verbogen hat, mischt Englisch mit seiner Muttersprache Twi und lehnt Gangster-Rap-Allüren ab. Im Soundtrack berichtet er über seine Großmutter als Inspirationsquelle, seine Zusammenarbeit mit der Highlife-Legende Pat Thomas und von seiner Kritik an Ghanas Politikern.