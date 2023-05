Der Soundtrack von... Nneka

Hier wurde Nneka 1980 an Heiligabend geboren. Die schwierige Lage in ihrer Heimat beeinflusst bis heute ihre Texte, auch wenn sie ihre Laufbahn in Deutschland begann. An der Seite von HipHop-Producer Farhot entwickelt sie seit 2005 Songs, die rebellische Haltung und die Hoffnung auf ein besseres Morgen verbinden.In ihrem persönlichen Soundtrack berichtet sie von Vorbildern wie Lauryn Hill, ihrer Tour mit Damian Marley & Nas und wie Literatur ihre Songs beeinflusst.