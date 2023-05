Der Soundtrack von... Dom La Nena

Dominique Pinto ist in Brasilien geboren, in Paris aufgewachsen und hat in Argentinien Cello studiert. Die 34jährige nennt sich Dom La Nena – übersetzt: Dom, das kleine Mädchen – weil sie als Wunderkind galt und schon als Teenager zwei Jahre mit der legendären Jane Birkin auf Tour war. Seit 2013 macht sie eigene Songs, in denen ihre Sehnsucht nach Brasilien ebenso steckt wie Kammermusik oder französisches Chansonflair.