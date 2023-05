Der Soundtrack von... Damon Albarn

Damon Albarn, 1968 in London geboren, ist in Essex in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Als Teenager ist er begeistert vom britischen Wave und Punk der späten 70er, liebt The Cure und The Clash. Am renommierten Goldsmith College gründet er seine eigene Band Blur, die in 90er Jahren zu einem der Aushängeschilder des Brit Pop wird.