Der Soundtrack von... Amparo Sánchez

Bekannt geworden ist Amparo Sanchez neben Manu Chao als eine der wichtigsten Figuren der musikalischen Mestizo-Bewegung, die in den 90iger Jahren von Barcelona ausgehend die Welt eroberte. Seitdem gilt sie als Königin dieses wilden Sound- und Stil-Mix, in dem Musik aus Spanien und Lateinamerika mit Ska, Rap, Reggae, Punk, Rumba und vielem mehr zusammenkamen. Seit einigen Jahren zeigt die 53jährige jedoch, dass sie auch die klassische Art des spanischen Gesangs beherrscht, in dem sie Boleros, Rancheras und vor allem Flamenco singt.

In ihrem Soundtrack spricht Amparo Sanchez über das von ihr veranstaltete Festival in Granada, bei dem ausschließlich Frauen auftreten und arbeiten und über ihr Vorbild Billie Holiday. Sie erzählt von ihren Erfahrungen in einer indigenen zapatistischen Community in Mexiko, von der Zusammenarbeit mit Calexico und der sahraouischen Sängerin Aziza Brahim. Es geht um Aufnahmen, die sie in den legendären Egrem-Studios in Havanna gemacht hat, um ein Duett mit Omara Portuondo und die Arbeit an einem neuen Amparanoia-Album.