Der Soundtrack von ... Torch - Der Podcast

Frederik Hahn aka Torch aka DJ Haitian Star wurde 1971 in Heidelberg als Sohn einer Haitianerin geboren. In den 80ern wurde er vom ersten HipHop-Boom aus New York erfasst und rappte als einer der ersten auf Deutsch. "Fremd im eigenen Land", der Hit seiner Gruppe Advanced Chemistry, gab jungen Migrant:innen in Deutschland eine Stimme. Sein erstes und einziges Solo-Album "Blauer Samt" steckt voller Verweise in Literatur, Film und Poesie. Ein vielschichtiges Kaleidoskop aus zeitlosen Beats, Message Rap und Skills.