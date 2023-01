Der Soundtrack von... Silly Walks

Zwischen Reeperbahn und Schanze ist die Heimat von Silly Walks. Das Hamburger Soundsystem beginnt schon in den frühen 90ern Parties in der Roten Flora zu rocken. Später präsentieren sie in ganz Deutschland Reggae im jamaikanischen Soundsystem Style.

Als Produzententeam grooven sie mit Rappern wie Jan Delay oder Max Herre zum Offbeat oder fördern Gentleman und Patrice zu Beginn ihrer Karriere. Ihr aktuelles Album "Forward" greift den Afrobeats-Trend auf und punktet mit Auftritten von nigerianischen Stars wie Ckay oder Skales.

In seinem persönlichen Soundtrack erzählt Silly Walks-Gründer Oliver Schrader von der pulsierenden Musikszene Hamburgs, seinen Abenteuern in Jamaika, und von Lieblingssongs von Ton Steine Scherben, Peter Tosh oder Burna Boy.