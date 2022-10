Der Soundtrack von... Omid Nouripour - der Podcast

Der 47-Jährige ist in Teheran geboren, floh als Teenager mit seiner Familie nach Frankfurt am Main, wo ihm seine Leidenschaft für HipHop half, Anschluss zu finden und sich rappend in MC Omid zu verwandeln. Der außenpolitische Kopf der Grünen.

Der Golf-Krieg und die Entwicklung des Iran zu einem islamischen Gottesstaat brachten Nouripour nach Deutschland, ein jahrelang verweigerter deutscher Pass brachten ihn, weil er das nicht hinnehmen wollte, in die Politik. Doch die Musik spielte von Anfang an eine existenzielle Rolle und begleitet ihn bis heute - auch wenn die Zeit meistens nur noch für ein paar Rhymes spätnachts unter der Dusche reicht.

Omid Nouripour mag Deutsch-Rap genauso wie den kitschigen Sound iranischer Exil-Popbands, er singt lauthals im Stadion mit, wenn Eintracht Frankfurt spielt und weint, wenn auf Trauerveranstaltungen für bei Auslandseinsätzen gefallene Bundeswehrsoldaten eine uralte Trompetenmelodie erklingt. Musik bedeutet ihm die Welt.

In seinem Soundtrack erklärt Nouripour, wie er schon als Kind gelernt hat, dass Musik ein Refugium sein kann, er erzählt von seiner Arbeit über senegalesischen Rap, von einem Konzert der legendären Sängerin Googoosh und spricht über die mutigen Frauen im Iran.