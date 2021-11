Der Soundtrack von... Nightmares On Wax - Der Podcast

George Evelyn aus Leeds war früher Breakdancer, später Raver und DJ, der die Lagerhallen in Nordengland mit House beschallte. Aber erst mit seinem Projekt Nightmares On Wax hat er seinen Sound gefunden: tiefenentspannte Downbeats an der Schnittstelle von HipHop, Soul und Dub. Im Soundtrack berichtet er von Schätzen aus seiner Plattensammlung und Sample-Verhandlungen mit Quincy Jones. Er führt uns von seiner Wahlheimat Ibiza bis in den Dschungel von Mexiko, wo er an einem Drogenritual teilnahm. Und er erzählt von seinem neuen Album "Shout out! To Freedom…".