Als Teenager sang Max Soul und Reggae und versuchte sich als Gitarrist. Die funky Samples in den Tracks von Gangstarr und A Tribe Called Quest brachten ihn zum Rap. Mit seiner Crew Freundeskreis fachte Max den ersten Deutschrap-Hype Ende der Neunziger mit an. An der Seite von Gentleman und Joy Denalane erweiterte er mühelos das Spektrum.

Bis heute bewahrt sich Max Herre sein Neugier und Experimentierfreunde. Er bringt Rap live auf die Bühne wie kein anderer oder kreuzt Autotune mit Psychedelic Rock. Im Soundtrack von Max Herre fliegen wir mit Freundeskreis nach Ghana, besuchen Mulatu Astatke in einem Jazzclub in Äthiopien und feiern in Heidelberg den Geburtstag von Deutschrap-Pionier Torch.