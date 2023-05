Der Soundtrack von... Lucas Santtana

Lucas Santtana ist ein leiser Rebell, obwohl er 1970 in Salvador geboren wurde – einer Stadt, die bekannt ist für laute Percussions und Straßenmusik. Wichtige Botschaften schreit er nicht heraus, vielmehr flüstert er sie mit verführerischen Melodien, und sanfter Gitarrenbegleitung. Doch er ist auch ein Freigeist, der sich von elektronischen Klängen und Samples inspirieren lässt. Themen wie Umweltverschmutzung liegen ihm am Herzen, gleichzeitig vergisst er nicht Hoffnung zu spenden. In seinem persönlichen Soundtrack spricht er von seiner Zeit in der Band von Gilberto Gil, seinem Onkel Tom Zé und darüber wie Kunst die Welt verbessern kann.