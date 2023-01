Der Soundtrack von... Lars Klingbeil

Der 44-Jährige macht regelmäßig Playlists und hat in seinen Büros und Wohnungen überall griffbereit Gitarren herumstehen, die er in Stress- und Konfliktsituationen in den Arm nimmt, um – wie er sagt – sich zu reparieren.

In seinem Soundtrack spricht Lars Klingbeil über Rage Against The Machine und andere Bands, die ihn und seine politische Haltung geprägt haben. Er erzählt von einem Besuch in Brasilien, wo er den heutigen Präsidenten Lula im Wahlkampf unterstützte und von seiner ersten Band, die den schönen Namen Pflaumemus trug. Er gesteht, dass er emotionale Musik ebenso mag wie harte Gitarren und welchen Sound er beim Cross-Fit-Training hört.