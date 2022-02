Karibische Geschichtsstunde

Der Soundtrack von… Kobo Town - der Podcast

Stand: 07.02.2022, 06:00 Uhr

Drew Gonsalves von Kobo Town ist der coolste Geschichtslehrer den Du Dir wünschen kannst. Der in Toronto lebende Trini bringt die Calypso-Tradition in die Neuzeit. Er erforscht in seinen Songs Arbeiteraufstände, Piratenabenteuer und Geistergeschichten und inspirierte damit Größen wie Manu Chao, Santana oder Patrice.

Von Francis Gay