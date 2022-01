Der Soundtrack von... Hugh Masekela - der Podcast

1939 wurde Hugh Masekela in Südafrika als Sohn eines Minenarbeiters geboren und begann als Teenager Trompete zu spielen. Die politische Lage während der Apartheid zwang den Jazz-Innovator 1960 ins Exil zu gehen. Er ging nach London, Westafrika und in die USA und arbeitete dort mit Musikikonen wie Bob Marley, The Byrds oder Paul Simon zusammen.

Erst 1990, nach dem Ende der Apartheid, zog er zurück in seine Heimat, und bewahrte sich bis zu seinem Tod 2018 seine Neugierde, tourte mit jungen Bands und experimentierte mit House. In seinem Soundtrack berichtet Hugh Masekela von seinen Begegnungen mit Muhammed Ali oder Fela Kuti, und natürlich auch von seiner besonderen Beziehung zu Miriam Makeba.