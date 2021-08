Der Soundtrack von... Emma-Jean Thackray - der Podcast

Emma-Jean Thackray ist in Yorkshire aufgewachsen, einer Gegend mit großer Brassband-Tradition. Früh fängt sie an, Trompete und Horn zu spielen und bringt sich nebenbei das Klavier spielen selbst bei. Später studiert sie Trompete und Gesang.

In London trifft sie im mittlerweile legendären Total Refreshment Centre auf Gleichgesinnte wie Shabaka Hutchings und Alabaster DePlume - und wird selbst zur großen Hoffnung der jungen UK Jazz-Szene.

Auf ihrem Debüt-Album "Yellow" verbindet Emma Jean Thackray Fusion-Jazz, UK Garage, kosmische Sounds à la Sun Ra in dichten Arrangements. Ganz nach ihrem musikalischen Mantra, "Move the body, move the mind, move the Soul".

In ihrem Soundtrack erzählt Emma von Reisen nach Brasilien, ihrer persönlichen London-Hymne und wie die Corona-Pandemie ihr Album beeinflusst hat.