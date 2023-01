Die Bağlama-Virtuosin

Der Soundtrack von... Derya Yildirim

Stand: 02.01.2023, 00:00 Uhr

Derya Yildirim ist der Bağlama-Star in Deutschland. Die Hamburgerin mit anatolischen Roots ist zwar Multi-Instrumentalistin, aber die türkische Langhalslaute spielt sie so virtuos und individuell, dass sie weltweit zu Konzerten und Festivals eingeladen wird. Wenn sie dann noch mit ihrer klaren sehnsüchtigen Stimme dazu singt, hypnotisiert sie ihr Publikum vollends. She’s the Boss der paneuropäischen Band Grup Şimşek, mit der sie die traditionelle anatolische Folk Music erneuert.

Von Anna-Bianca Krause & Peter Krause