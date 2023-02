Der Folktronica-Magier aus Buenos Aires

Die meisten hierzulande kennen die Musik von Chancha Via Circuito auch deshalb, weil einer seiner großartigen Remixe im Soundtrack der Kultserie Breaking Bad lief. "Quimey Neuquen" begleitete eine der Schlüsselszenen, in der Walter White seine Millionen in der Wüste vergräbt.

In seinem Soundtrack spricht Chancha Via Circuito erzählt Chancha Via Circuito von seiner Zusammenarbeit mit der afro-indigenen, kolumbianischen Sängerin und Musikerin Lido Pimienta und von seinem aktuellen Album "La Estrella", auf dem es auch um das Ende seiner Ehe geht. Er bekennt woher er sich seinen Künstlernamen geliehen hat und dass er zwei Tracks des Gotan Projekts remixt hat, obwohl er kein Tango-Fan ist. Er spricht über Vogel- und Insektensounds, die ihn faszinieren und darüber, wie er sich die Zukunft der Musik vorstellt.