Der Soundtrack von... Céu - der Podcast

Die Laufbahn von Céu stand von Anfang an unter einem guten Stern. Denn ihre Eltern haben sich in einem Plattenladen kennengelernt. Ihr Vater spielte daheim Gitarre und ihre Mutter sang sie mit Bossa-Nova-Klassikern in den Schlaf.

Mit 18 ging sie dann ihren eigenen Weg, erhielt euphorische Kritiken für ihr erstes Album und wird seitdem nicht müde, sämtliche Parameter der brasilianischen Musik mit Mut und Experimentierfreude durcheinanderzuwirbeln.

Im Soundtrack spricht sie über die reichhaltige Musiklandschaft ihrer Heimat, ihre Liebe für den Jazz und über ihre Zusammenarbeit mit Caetano Veloso.