Der Soundtrack von... Bomba Estéreo - Der Podcast

Das energetische Duo zieht sich von Bogotá aus auch mal in die Berge zurück – und lässt ihre Instrumente in Dschungel-Ritualen segnen.

Im Soundtrack erzählt uns Simón Mejía von seiner Kollabo mit Will Smith, Guerilla-Reden als Samplequelle und von "Deja" – dem neuen Album von Bomba Estéreo.