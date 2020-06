Der Soundtrack von... B-Real - der Podcast

B-Real wurde am 2. Juni 1970 als Sohn eines Mexikaners und einer Kubanerin in Los Angeles geboren. Mit 17 wurde er in einer Schießerei schwer verletzt. Danach setzte er auf die Musik und rappte fortan lieber über das Leben auf der Cypress Ave in seiner Heimatstadt South Gate.

Mit dem zweiten MC Sen Dog und Produzent DJ Muggs gründete B-Real Cypress Hill vor 30 Jahren. Ihre Hits über Gangs, Grands und Weed sind Kult. Im Soundtrack erzählt uns B-Real von seiner Liebe zu psychedelischer Musik von The Doors bis Tyler, the Creator. Und er sagt uns, was er am liebsten hört, wenn er sich einen rollt.