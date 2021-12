Der Soundtrack von… Jugglerz - der Podcast

Als Jugglerz machen sie sich bald einen Namen auf Reggae-Bühnen und in Soundclashes in der Karibik und den USA, und etablieren sich dann als Beat-Lieferanten: Für die Dancehall-Diva Spice, Rapstars wie der KMN Gang und auch Gentleman. Im Soundtrack erzählen Jugglerz von ihren Abenteuern in Jamaika, Studiosessions mit Busy Signal und von verrückten Gigs in Costa Rica oder beim Parookaville.