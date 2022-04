Der Soundtrack von... Joey Burns/Calexico - der Podcast

Joey Burns ist ein Menschenfreund, humorvoll, offen, neugierig. Die Kollaboration mit Artists aus anderen Kulturkreisen ist für ihn lebensnotwendig. So hat er schon mit Carla Morrisson, Gaby Moreno, Manu Katché, Vinicio Capossela, der Mariachi-Gruppe Luz de Luna oder dem Filmorchester Babelsberg gespielt. Burns ist nicht nur ein gefühlvoller Sänger, er kann auch seine Gitarre singen lassen.

In seinem Soundtrack erzählt Joey Burns von seiner musikalischen Heimatstadt Tucson/Arizona, von den Aufnahmen mit Amparo Sanchez in den legendären EGREM-Studios in Havanna und von der Zusammenarbeit mit dem Tuareg-Musiker Bombino. Er spricht über "Crystal Frontier", den erfolgreichsten Calexico-Song, den Einfluss der Wüste auf seine Musik und über das neue Album "El Mirador", das Musikstile von Cumbia über Blues bis kubanischer Musik vereint und eine offene Gesellschaft feiert.