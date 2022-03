Afrokaribischer Soul

Der Soundtrack von… Estelle - der Podcast

Stand: 28.02.2022, 09:00 Uhr

Estelle - mitten aus London, hinauf in den Pop-Olymp und back to the roots. Die Londonerin eroberte mit "American Boy" Kanye West die Staaten. Jetzt erforscht sie ihre afro-karibischen Wurzeln.

Von Adrian Nowak