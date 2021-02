Der Soundtrack von... Celeste - Der Podcast

Schon als Dreijährige begeistert sich Celeste Waite für Songs von Aretha Franklin. Heute wandelt sie selbst auf den Spuren der großen Soulstimmen zwischen Power und Zerbrechlichkeit. Popstar Lily Allen fördert sie und veröffentlicht 2016 ihre erste EP. Es folgen ein Duett mit Tom Jones, eine Tour mit Michael Kiwanuka und Songbeiträge für das Justizdrama "The Trial of the Chicago Seven".

In ihrem persönlichen Soundtrack berichtet Celeste von der vielfältigen britischen Soul-Szene, schrägem Jazz, Deep House - und von Pilgerfahrten nach New Orleans und Jamaika.