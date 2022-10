Ayo ist eine moderne Nomadin. Ihre Wurzeln liegen in Rumänien, Nigeria und Deutschland, ihren Durchbruch hatte sie in Paris. Sie hat in Brooklyn gelebt und ist in New Jersey zuhause. Für ihr Album "Royal" ist Ayo zu ihren akustischen Roots zurückgekehrt und hat sich musikalisch an der Seite von Bob Dylans Lead-Gitarrist Freddy Koella weiterentwickelt: wunderbar intime Balladen, mit fast kammermusikartigen Jazz und Folk-Anleihen.

In ihrem Soundtrack erzählt uns Ayo von einem Trip nach Woodstock, ihren Kindern, der ewigen Liebe zum Soul und ihrem kreativen Prozess.