Der Soundtrack von... Agnes Obel - der Podcast

Spaß ist wichtiger als Perfektion. Das lernte Agnes Obel schon als Kind bei Jamsessions mit ihrem Vater, einem leidenschaftlichen Jazz-Gitarristen und Instrumentensammler.

Ihre Mutter brachte ihr dagegen das Klavier nahe: Mit Werken von Schubert und Chopin bis hin zu schwedischem Jazz. Ihr unaufgeregter und atmosphärischer Sound begeistert Klassik-Kenner und Indie-Fans gleichermaßen und wurde oft in Filmen und Serien eingesetzt - von "Grey‘s Anatomy" bis "Dark".

Im persönlichen Soundtrack von Agnes Obel tanzen wir mit ihr Flamenco in Andalusien, chillen mit Ravel am Flughafen und fahren mit John Coltrane in den Urlaub…