Der Soundtrack von... Abdelkarim - der Podcast

Abdelkarim hat in den letzten Jahren eine ziemliche Bühnen- und TV-Karriere gemacht und viele wichtige Preise bekommen. Ob als Gast in Formaten wie der "heute show", "Der Anstalt", "LOL: Last one Laughing" oder mit seiner eigenen gesellschaftspolitischen Comedyshow "Team Abdel", in der er unterstützt von Comedians mit Migrationshintergrund einen anderen Blick auf Deutschland wirft.

Abdelkarim ist mit marokkanischer Musik aufgewachsen, wurde durch Rap sozialisiert und liebt das Album "Thriller", das er als Teenager für 1 Mark auf dem Flohmarkt erstand, auch mit 40 Jahren noch. Ein Leben ohne Musik ist für ihn undenkbar.

In seinem Soundtrack erzählt Abdelkarim von einem Samy-Deluxe-Konzert, das er nie vergisst und einer Deutsch-Rap-Parodie, die er gemacht hat, er spricht über Rassismus und Verschwörungstheorien, Buchfinken und Bielefeld und gibt preis, was er unter der Dusche singt.