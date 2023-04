Stimmt jetzt ab für COSMO-Podcasts beim CIVIS-Medienpreis!

Schwarz Rot Blut. Der True Crime Podcast über rassistische Gewalt in Deutschland

"Schwarz Rot Blut" - Podcast über rassistische Gewalt in Deutschland

Rassismus als Tatmotiv? Was für Hinterbliebene, Betroffene und Expert:innen oft klar erscheint, wird vor Gericht nur selten anerkannt. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz zwischen juristischer Aufarbeitung und der Realität der Betroffenen? Und was muss getan werden, damit rassistische Gewalt in Deutschland besser erkannt und verfolgt werden kann? Diesen Fragen geht der COSMO-Podcast "Schwarz Rot Blut" auf den Grund.



In der vierten Folge geht es ins Ruhrgebiet der 1980er Jahre: Am 26. August 1984 wird im Duisburger Stadtteil Wanheimerort ein Mehrfamilienhaus angezündet. Im Haus wohnen viele Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter:innen nach Deutschland gekommen sind. Sieben Mitglieder der Familie Satır sterben in dieser Nacht: Döndü Satır, Ümit Satır, Çiğdem Satır, Songül Satır, Zeliha Turhan, Rasim Turhan und Tarık Turhan. Erst zehn Jahre später wird eine Täterin gefunden. Von der Festnahme erfahren die Überlebenden nicht durch die Behörden, sondern durch die Zeitung. Und obwohl einige Hinweise auf eine rassistische Tat hindeuten, wird ein rassistisches Motiv nie untersucht.

"Schwarz Rot Blut. Der True Crime Podcast über rassistische Gewalt in Deutschland" ist eine Zusammenarbeit von COSMO und der WDR Feature Redaktion.