Westafrika, Japan und Manchester

Das vierte Album "Father of the Bride" ist ernsthaft, positiv und ein wenig melancholisch, im Gegensatz zum deutlich dunkleren Vorgänger "Modern Vampires of the City", dem Quarterlife-Krisen-Album der Band, wie Ezra Koenig heute sagt. "Father of the Bride" wirkt liebenswert und lebensbejahend. Auch orientiert es sich wieder stärker am afrikanischen Gitarrensound der Anfangstage, am besten gelungen in den verspielten Tracks "Sunshower" und "This Life". Perfekter Bescheidwisser-Pop gelingt im italienisch-angehauchten Gassenhauer „Bambina“. Die Band erweitert ihr Klangspektrum um japanische Videospiel-Samples in „2021“ und um Klaviermelodien aus dem Manchester Rave der 90er Jahre: Auf der Comeback-Single "Harmony Hall" erinnern Vampire Weekend völlig ungewohnt an die Happy Mondays. Die neue Vielseitigkeit von Vampire Weekend wirkt zeitgemäß.

Werd erwachsen!

Die Comeback-Single war auch auf eine andere Art eine Reise in die Vergangenheit. Vampire Weekend erinnern sich an die gemeinsamen Tage an der New Yorker Columbia University. Denn "Harmony Hall", so hieß auch die Unterkunft, in der die Bandmitglieder sich in den Nullerjahren kennengelernt haben. Inzwischen sind die Vier Mitte dreißig, Keyboarder Rostam Batmanglij ist nur noch als Produzent der Band tätig und Ezra Koenig ist im vergangenen August Vater geworden. Noch dazu ist er von New York nach L.A. gezogen zu seiner Partnerin Rashida Jones, der zweitjüngsten Tochter von Quincy Jones. Das Gefühl des Neuanfangs überträgt sich auch auf die Musik seiner Band. Songs wie "Flower Moon" und "Spring Snow" haben den Frühling nicht nur im Namen. Die Texte widmen sich den großen Themen wie Liebe und Schmerz, aber auch dem Erwachsenwerden und Verantwortung übernehmen. Der Begriff "Vater der Braut" sei dafür eine perfekte Metapher, sagt Koenig, und weist Andeutungen von sich, er meine damit sich selbst oder gar seinen Schwiegervater in spe.