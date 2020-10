The Budos Band: "Long in the Tooth"

Afrobeat aus dem Gemeindezentrum

Die Musiker sind Freunde, trafen sich schon zu Highschool-Zeiten in den Neunzigern und spielten in einem Gemeindezentrum Jazz, waren allerdings vor allem mit Punk, Metal und HipHop sozialisiert, was man bis heute hört. Ausschlaggebend für die Bandgründung war, dass sie eines Abends zufällig ein Konzert der Afrobeat-Truppe Antibalas in New York in einem Club hörten und danach selbst in diese musikalische Richtung gehen wollten. Da ihnen jedoch ein Frontmann wie Fela Kuti fehlte und sie überzeugte Instrumentalisten waren, spielen sie seitdem Instrumentalmusik und erweiterten den musikalischen Horizont.

Wu-Tang Clan sind Fans

Unter dem ersten Bandnamen The Barbudos (die Bärtigen, da sie zu dem Zeitpunkt fast alle Bärte hatten) mischten sie dem Afrobeat, Rock à la Deep Purple und Black Sabbath unter, Ethio-Jazz, Soul, Funk und Pschedelic. Der Sound der Siebziger war die Blaupause. Als die ersten anfangen sich die Bärte abzurasieren, schrumpft auch der Bandname und aus den Barbudos wird The Budos Band, die 2005 mit einem ersten Album "The Budos Band" auf den Plan tritt. Seither haben sie Fans aus allen Ecken des Musikgeschmacks gewonnen vom Wu-Tang Clan über Iggy Pop bis zum Sugar Man Sixto Rodriguez und Madonna wollte, dass sie zu ihrem Geburtstag auftreten.

Von Amy Winehouse bis Jimmy Fallon

Fast alle Musiker haben noch einen anderen Beruf, sind Geschichtslehrer, Medienanwalt, Grafikdesigner, Steuerberater, Programmierer, Pizzabäcker und Musiklehrer, da eine durch neun geteilte Konzertgage nicht viel für den Einzelnen abwirft. Gitarrist und Bandleader Tom Brenneck allerdings lebt als Musiker, Songwriter und Produzent und hat eine lange Liste an Kollaborationen aufzuweisen. Er hat mit Amy Winehouse zusammengearbeitet, mit Sharon Jones und Charles Bradley und hat mit Mark Ronson die Hits "Uptown Funk" und "Shallow" geschrieben und produziert. Zudem ist er der Gründer der Menahan Street Band. Und Dave Guy, einer der beiden Trompeter, spielt u.a. mit The Roots, wenn die Band in der Jimmy-Fallon-Show auftritt, und er ist Teil der Dap Kings, wie auch Kollege Brenneck.

Soundtrack für Tarantino

Seit dem Erscheinen ihres ersten Albums 2005 sind The Budos Band eines der Flagschiffe des auf Soul und Funk spezialisierten Independent-Labels Daptone Records, auf dem auch Sharon Jones oder Charles Bradley bis zu ihrem Tod künstlerisch zu Hause waren. Alle Aufnahmen von The Budos Band entstehen auf analogen Aufnahmegeräten – das ist das Prinzip von Daptone Records. Italo-Western, Splatter-Streifen, Blaxploitation-Film oder Agententhriller? Diese Frage stellt man sich fortwährend, denn jeder Song der Budos Band hat die für die Band so typische cineastische Ebene und ist eigentlich ein Soundtrack für einen imaginären Kurzfilm oder könnte die Musik zu einem Tarantino-Film sein – letzteres ist ohnehin das erklärte Ziel der Musiker.

Back to the Seventies

The Budos Band machen mit Überzeugung Instrumentalmusik, manchmal haben sie trotzdem eine Message: Mit "The Wrangler" - was übersetzt sowohl Cowboy bedeuten kann als auch Streithammel - wollen die Musiker den US-Amerikaner*innen die Botschaft ins Ohr blasen: Geht wählen! Die Stimmung bewegt sich zwischen 60iger-Jahre-Agententhriller, Ethio-Jazz und apokalyptischer Atmosphäre. Typisch für die Band sind ein zeitloser Groove, auf dem eine psychedelische Orgel, durchdringende Bläsersätze, eine halluzinierende Gitarre und fesselnde Afro-Soul-Rhythmen unterwegs sind. Die Band selbst weigert sich ihre Musik einem Genre zuzuordnen. Ihr erklärtes Ziel: "Wir wollten klingen wie eine alte Schallplatte von 1971, die du in deiner Garage gefunden hast. Du legst sie auf und hast keine Ahnung, wer zum Teufel die Jungs sind."