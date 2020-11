Suzane: "Toï toï toï" - Feministische Elektro-Chansons

Oceane Colom aka Suzane - ihr Künstlername ist eine Hommage an ihre Urgroßmutter. Aufgewachsen ist sie in Avignon, der französischen Stadt, die einmal im Jahr das größte und wichtigste Theaterfestival beherbergt. Kein Wunder, dass sie so einen Hang zu Theatralik hat. Die Einflüsse von Suzane sind so vielfältig wie verschieden. Der Vater der 29-Jährigen war Boxer, brachte ihr bei nicht aufzugeben. Die beiden schauten zusammen viele Martial-Arts-Filme. Aus dieser Zeit stammt ihre Liebe zu Bruce Lee. Auf der Bühne und in ihren Videos trägt Suzane immer einen blau-weißen Overall, der halb Kampfanzug, halb Peter Pan-Kostüm ist. Inspiriert haben sie dabei drei Persönlichkeiten: Bruce Lee, Elvis Presley und Ludwig der IV.

Instrument Körper

Los ging es jedoch viel früher mit Ballettunterricht, sie war gerade fünf Jahre alt. Mit sieben fing sie im Konservatorium von Avignon mit Tanzstunden an und blieb fünfzehn Jahre beim klassischen Tanz. Sie sagt: Mein erstes Instrument war mein Körper. Und der spielt bis heute eine große Rolle, in ihren Videos und auf der Bühne zeigt sie ihren ganz eigenen, inzwischen weit vom klassischen Tanz entfernten Tanzstyle.

Viel Glück

Der Album-Titel wird nicht französisch ausgesprochen sondern wie "Toï Toï Toï" im Deutschen, wenn man jemand viel Glück wünscht. Auch das kommt aus ihrer Zeit beim Ballett. Bevor man auf die Bühne geht, wünschen einem die Kolleg*innen "Toi toi toi". Dass es zwei Punkte auf dem ‚i‘ des ‚toi‘ gibt ist persönlicher Style. Und dass man dabei auch an das englische Spielzeug denken muss, sicher auch kein Zufall.

Vom Restaurant ins Olympia

Irgendwann hatte Suzane vom Tanzen die Nase voll und zog nach Paris mit dem Traum im Kopf, Sängerin zu werden. Sie hielt sich mit Jobs über Wasser, war vor allem Kellnerin in einem amerikanischen Lokal im 20. Arrondissement. Dort beobachtete sie all die Charaktere, die heute in ihren Songs auftauchen: der ewig unzufriedene Mann, der Junge, der seinen Eltern sagen will, dass er schwul ist, die Frau, die Angst vor der Gesellschaft hat. Suzane hörte den Gesprächen der Gäste zu, während sie den Boden wischte oder Frühstück servierte. Oft schlüpft sie in den Songs in die Rollen der Figuren und liefert Momentaufnahmen des aktuellen Lebens. Während der Zeit als Kellnerin schrieb sie auch das autobiografische Chanson „Suzane“, in dem sie davon spricht, dass sie eines Tages im Olympia singen wird.

Ganz oben in Frankreich

Dann tauchten vor etwa drei Jahren ihre ersten eigenen Songs auf, und die Sängerin und Songwriterin mit der Prinz-Eisenherz-Frisur eroberte ihre Heimat über Nacht. 2019 gab sie nahezu 200 Konzerte und war die Künstlerin mit den meisten Auftritten in Frankreich. Im Januar 2020 erschien dann Suzanes Debütalbum "Toï Toï" in Frankreich und schon im Februar wurde sie mit einer Victoire de la Musique ausgezeichnet – in der Kategorie: Bester neuer Live-Act. 2020 war sie zudem nominiert für einen Anchor Award, dem Nachwuchspreis beim Reeperbahn-Festival und ist beim globalen Klima-Protesttag Fridays for Future am 25.September 2020 in Berlin vor dem Brandenburger Tor aufgetreten.

Feministische Chansons

Suzane gehört wie Angèle, Pommes oder Hoshi zu einer jungen Generation französischer Künstlerinnen, die offensiv mit ihrer Homosexualität umgehen. Sie ist militante Feministin, Umwelt-Aktivistin, setzt sich für Gender-Pluralismus und die Homo-Ehe ein und thematisiert das in ihren Songs. Sie hat immer zuerst einen Film im Kopf, bevor sie Songs schreibt und entwickelt diese mit einem Mini-Keyboard. Musikalisch kreuzt sie das klassische Chanson à la Brel, Piaf, Barbara, mit dem sie aufgewachsen ist, mit Elektro à la Stromae, manchmal auch Daft Punk. Daraus entstehen Elektro-Chansons mit Dance-Beats und Synthesizer-Sounds, die mal eher nachdenklich sind, mal tanzbar, Spoken Word-Parts haben und oft ohrwurmartige Refrains.

Neue Version

Die neue, jetzt in Deutschland veröffentlichte Version des Albums hat nicht nur einen erweiterten Titel, aus "Toï toï" wurde "Toï toï Toï", sondern auch fünf zusätzliche Songs, darunter ein Featuring mit Spone-Word-Künstler Grand Corps Malade, eines mit dem französischen DJ Feder und die deutsch-französische Version eines Chansons. "Es wird heiß – Il est où le SAV?" ist die zweisprachige Version eines ihrer Songs, zu dem sie den Rapper Horst Wegener aus Wuppertal eingeladen hat. In der französischen Ausgabe des Albums singt sie das Lied zusammen mit dem kongolesisch-belgischen Sänger Témé Tan. Es ist Suzanes Statement als Klimaaktivistin: "Es geht darum, dass wir Menschen den Planeten kaputt gemacht haben und nun rufen: Wo bleibt der Kundendienst? (französisch SAV)." Selten hat ein Album, das derart sozial- und gesellschaftskritisch ist, so viel Spaß gemacht. Und tanzen kann man auch dazu.